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Жительница Воронежской области облила бензином спящего гражданского мужа и заживо сожгла
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Жительница Воронежской области облила бензином спящего гражданского мужа и заживо сожгла 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Сожитель до самой смерти выгораживал женщину. В воронежском селе 30-летняя женщина облила бензином спящего гражданского мужа и подожгла. Мужчину с ожогами 85% тела доставили сначала в районную больницу, а затем в воронежскую, но спасти его не удалось. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила пресс-служба управления СКР по региону в понедельник, 16 июля. По предварительным данным, инцидент случился на улице Пролетарской в острогожском селе Петренково в июне. Между сожителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой 40-летний мужчина несколько раз толкнул гражданскую супругу так, что она упала. После он уснул на диване. Супруга решила отомстить — из гаража она принесла полуторалитровую бутылку с бензином, облила им спавшего сожителя и бросила в него зажжённую спичку, от которой на мужчине загорелась одежда. По данным следователей, сельчанин получил термические ожоги головы, туловища и конечностей второй степени. Мужчину сначала доставили в Острогожскую районную больницу, а затем перевели в больницу Воронежа. При этом мужчина до последнего выгораживал гражданскую супругу перед правоохранителями, поясняя, что травмы получил сам из-за того, что курил в постели. Житель Острогожского района скончался в воронежской больнице 24 июня, несмотря на усилия врачей. Позже следователи СК совместно с полицейскими установили, что к случившемуся всё-таки причастна гражданская супруга. Женщину задержали, она призналась в преступлении. Сельчанку, ранее неоднократно судимую за имущественные преступления, взяли под стражу. В ближайшее время ей предъявят обвинение. — Проведён осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — рассказал Игорь Долгих, и.о. руководителя Острогожского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону. Дарья Крымова
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