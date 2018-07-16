В Энгельсе мужчина угрожал убить гостеприимную хозяйку дома

Подсудимому предъявлено обвинение сразу по двум статьям.

Прокуратура города Энгельса привлекла к ответственности 25-летнего гражданина за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в прокуратуре Саратовской области , 17 января 2018 года 25-летний житель Энгельса, будучи пьяным, находился в квартире своей знакомой. Между хозяйкой жилища и подсудимым возникла ссора, в ходе которой мужчина угрожал убить потерпевшую ножом.

Кроме этого, 25-летний парень, также в состоянии алкогольного опьянения украл из легкового автомобиля, припаркованного в одном из дворов, аккумулятор стоимостью 2 600 рублей.