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В Энгельсе мужчина угрожал убить гостеприимную хозяйку дома
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В Энгельсе мужчина угрожал убить гостеприимную хозяйку дома 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Подсудимому предъявлено обвинение сразу по двум статьям.
Прокуратура города Энгельса привлекла к ответственности 25-летнего гражданина за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в прокуратуре Саратовской области, 17 января 2018 года 25-летний житель Энгельса, будучи пьяным, находился в квартире своей знакомой. Между хозяйкой жилища и подсудимым возникла ссора, в ходе которой мужчина угрожал убить потерпевшую ножом.
Кроме этого, 25-летний парень, также в состоянии алкогольного опьянения украл из легкового автомобиля, припаркованного в одном из дворов, аккумулятор стоимостью 2 600 рублей.
Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.
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