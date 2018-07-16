Самарец получил 2,5 года за посты в соцсетях 

Мужчина на протяжении трех лет распространял в интернете запрещенную информацию. С 2013 по 2016 год житель Самары публиковал на своей странице в социальной сети призывы к экстремизму и терроризму, националистические посты, материалы, разжигающие ненависть и вражду. Об этом сообщило СУ СК России по Самарской области. По данным ведомства, оперативное сопровождение по уголовному делу вело региональное управление ФСБ. После того как была собрана достаточная доказательная база, суд признал мужчину виновным по нескольким статьям и назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
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