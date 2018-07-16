Ещё
Самарец получил 2,5 года за посты в соцсетях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Самарец получил 2,5 года за посты в соцсетях 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Мужчина на протяжении трех лет распространял в интернете запрещенную информацию. С 2013 по 2016 год житель Самары публиковал на своей странице в социальной сети призывы к экстремизму и терроризму, националистические посты, материалы, разжигающие ненависть и вражду. Об этом сообщило СУ СК России по Самарской области. По данным ведомства, оперативное сопровождение по уголовному делу вело региональное управление ФСБ. После того как была собрана достаточная доказательная база, суд признал мужчину виновным по нескольким статьям и назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Фото: pixabay.com
ТРК Губерния: последние новости
Стюарды ЧМ-2018: условия работы и требования к кандидатам Банк России отозвал лицензию у самарского Газбанка Доходная часть бюджета Самарской области выросла на 297,3 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу330
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным69
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина436
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»218
Туринская плащаница оказалась подделкой353
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
00:47
Беркут напал на девочку на этнофестивале
Происшествия
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение