Мужчину задержали после конфликта с врачами «скорой помощи» и полицейскими на востоке Москвы

На востоке столицы задержан мужчина, который оскорблял врачей «скорой помощи» и сотрудников полиции. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, вечером 16 июля в полицию поступила информация о том, что по адресу: ул. 3-я Парковая, д. 33 неизвестный мужчина хулиганит и оскорбляет наряд «скорой помощи».

«По указанному адресу вместе с 10-летним сыном находился 42-летний гражданин, который нецензурно выражался в адрес врачей «скорой помощи». На замечания прибывших сотрудников МВД гражданин не реагировал, начав оскорблять и их тоже. За происходящим наблюдал малолетний ребенок дебошира», — сказал собеседник агентства.

Полицейские решили доставить мужчину и его сына в отдел полиции и попытались задержать гражданина, однако тот оказал активное сопротивление. Чтобы обезвредить нарушителя, правоохранители применили наручники. По факту случившегося в МВД проводят проверку.