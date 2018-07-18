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Мужчину задержали после конфликта с врачами «скорой помощи» и полицейскими на востоке Москвы
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Мужчину задержали после конфликта с врачами «скорой помощи» и полицейскими на востоке Москвы 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Фото: letnews.ru
На востоке столицы задержан мужчина, который оскорблял врачей «скорой помощи» и сотрудников полиции. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, вечером 16 июля в полицию поступила информация о том, что по адресу: ул. 3-я Парковая, д. 33 неизвестный мужчина хулиганит и оскорбляет наряд «скорой помощи».
«По указанному адресу вместе с 10-летним сыном находился 42-летний гражданин, который нецензурно выражался в адрес врачей «скорой помощи». На замечания прибывших сотрудников МВД гражданин не реагировал, начав оскорблять и их тоже. За происходящим наблюдал малолетний ребенок дебошира», — сказал собеседник агентства.
Полицейские решили доставить мужчину и его сына в отдел полиции и попытались задержать гражданина, однако тот оказал активное сопротивление. Чтобы обезвредить нарушителя, правоохранители применили наручники. По факту случившегося в МВД проводят проверку.
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