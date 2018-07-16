Ярославских тюремщиков судят за избиение заключённого

Ярославской области начинается суд над сотрудниками службы исполнения наказаний ( ФСИН ), которых обвиняют в избиении заключённого. Первое судебное заседание состоится утром 18 июля во Фрунзенском районном суде города Ярославля , сообщили News.ru в Фонде «В защиту прав заключённых».

Речь идёт об избиении Виктора Харламова, который был осужден за незначительное преступление и лишился селезёнки в следственном изоляторе. Инцидент произошел в СИЗО-1 города Ярославля 19 апреля 2016 года. По данным следствия, сотрудники следственного изолятора Бурцев А. А. и Любовских С. А. нанесли заключенному Харламову «телесные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровью».

Информацию о произошедшем предала гласности мать потерпевшего Галина Харламова. Она рассказала, что сотрудники ФСИН избили ее сына дубинками после просьбы дать ему в камеру его личные вещи. В течение трех дней мужчине не оказывали медицинскую помощь, мотивируя это тем, что он «симулирует» плохое самочувствие. И только когда состояние пострадавшего стало критическим, его отвезли в городскую больницу имени Н. А. Семашко, где мужчине удалили селезёнку.

Скриншот News.ru После жалоб в адрес правозащитников и депутатов следователи провели проверку. Почти через год, 22 марта 2017 года, в отношении сотрудников Бурцева и Любовских было возбуждено уголовное дело. Их отправили под стражу, но затем отпустили под подписку о невыезде. Потерпевший Харламов уже давно отбыл наказание и сейчас находится в больнице. Его интересы представляет адвокат Евгений Шприц.

Скриншот News.ru «По сообщению председателя суда, с начала 2017 года во Фрунзенском суде уже было рассмотрено одно дело по обвинению сотрудника ФСИН. Из практики мы знаем, что тюремщикам зачастую удается избежать реального наказания. Как правило, они получают или условное наказание, или их оправдывают в суде», — сообщил News.ru представитель Фонда «В защиту прав заключённых».