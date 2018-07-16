Охранника московского лофта задержали по подозрению в покушении на изнасилование девушки в туалете

«Вечером 15 июля в здании Loft Hall №2 на ул. Ленинская слобода, д. 26 22-летний уроженец Узбекистана , работающий охранником в заведении, задержан по подозрению в покушении на изнасилование. По данному факту проводится проверка. Информация о случившемся передана в Симоновский межрайонный следственный отдел ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Москве », — сказал собеседник агентства.

По словам 24-летней потерпевшей сотрудницы «МФЦ», к ней в кабинку туалета на третьем этаже лофта зашел мужчина, представился охранником, после чего, пытаясь целовать ее, стянул с нее джинсы до колен и попытался изнасиловать. Девушка оказала ему сопротивление, расцарапала спину и шею, вырвалась и убежала. После она вызвала сотрудников охраны и полицию. Мужчину задержали на территории лофта приблизительно через 10 минут.