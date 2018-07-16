В Оренбурге наркоторговца из Армении осудили на 8 лет

Промышленный районный суд Оренбурга признал 48-летнего гражданина Армении виновным в незаконном сбыте и незаконном хранении наркотиков без цели сбыта.

В сентябре прошлого года подсудимый незаконно сбыл в Оренбурге приобретенную им марихуану массой 10,12 гр. В этот же день его задержали сотрудники Оренбургского ЛО МВД России на транспорте.

Во время обыска квартиры подсудимого обнаружено ещё 8,22 грамма наркотика.