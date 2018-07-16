В Оренбурге наркоторговца из Армении осудили на 8 лет 

Промышленный районный суд Оренбурга признал 48-летнего гражданина Армении виновным в незаконном сбыте и незаконном хранении наркотиков без цели сбыта.
В сентябре прошлого года подсудимый незаконно сбыл в Оренбурге приобретенную им марихуану массой 10,12 гр. В этот же день его задержали сотрудники Оренбургского ЛО МВД России на транспорте.
Во время обыска квартиры подсудимого обнаружено ещё 8,22 грамма наркотика.
Суд приговорил наркоторговца к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.