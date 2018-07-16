Ещё
Житель Самарской области зверски убил вахтовика и похитил его паспорт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Самарской области зверски убил вахтовика и похитил его паспорт 

ИА Север-Пресс 56 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Новом Уренгое завершено расследование уголовного дела по обвинению 51-летнего жителя Самарской области в убийстве и похищении паспорта. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по ЯНАО.
В мае этого года в номере гостиницы «Северное сияние» обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе расследования выяснили, что погибший работал вахтовым методом в коммерческой организации ООО «Нова», в Тазовском районе. Накануне трагедии он с коллегами приехал в поселок Коротчаево, чтобы на поезде отправиться домой. Так как ждать поезда надо было еще сутки, вахтовики заселились в гостиницу, где погибший с обвиняемым распивали спиртные напитки. Затем между мужчинами произошел конфликт, который закончился дракой. Обвиняемый покинул номер, но спустя некоторое время вернулся за вещами. Видя, что его коллега спит, он и нанес ему ножом множественные удары в область шеи. Затем злоумышленник собрал свои вещи и, прихватив паспорт убитого им мужчины, уехал на вокзал, где дождавшись своего поезда, отправился домой. Подозреваемого задержали в поезде, свою вину он признал.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИА Север-Пресс: последние новости
Прятавшемуся от правоохранителей наркосбытчику дали тюремный срок В селе Белоярск двое парней провели неудачный уикенд в чужой квартире Лабытнангский студент угодил в колонию за наркотики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина380
Туринская плащаница оказалась подделкой146
Грудинин развелся72
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»380
Рабочие устроили массовую драку из‐за зарплаты49
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
03:16
Туринская плащаница оказалась подделкой
Наука и техника
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение