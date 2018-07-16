Житель Самарской области зверски убил вахтовика и похитил его паспорт

В Новом Уренгое завершено расследование уголовного дела по обвинению 51-летнего жителя Самарской области в убийстве и похищении паспорта. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по ЯНАО.

В мае этого года в номере гостиницы «Северное сияние» обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе расследования выяснили, что погибший работал вахтовым методом в коммерческой организации ООО «Нова», в Тазовском районе. Накануне трагедии он с коллегами приехал в поселок Коротчаево, чтобы на поезде отправиться домой. Так как ждать поезда надо было еще сутки, вахтовики заселились в гостиницу, где погибший с обвиняемым распивали спиртные напитки. Затем между мужчинами произошел конфликт, который закончился дракой. Обвиняемый покинул номер, но спустя некоторое время вернулся за вещами. Видя, что его коллега спит, он и нанес ему ножом множественные удары в область шеи. Затем злоумышленник собрал свои вещи и, прихватив паспорт убитого им мужчины, уехал на вокзал, где дождавшись своего поезда, отправился домой. Подозреваемого задержали в поезде, свою вину он признал.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.