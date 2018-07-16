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Трём новосибирцам предъявили обвинение за рассылку в мессенджере
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Трём новосибирцам предъявили обвинение за рассылку в мессенджере 

ngs.ru 50 минут назад
Фото: ngs.ru
Следователи предъявили обвинение трём новосибирцам, которые призывали к массовым беспорядкам в День народного единства.
«39-летний житель Новосибирска, являющийся участником запрещённого объединения националистической направленности «Артподготовка» совместно с 56— и 51-летними единомышленниками посредством одного из интернет-мессенджеров опубликовали сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам в городе Новосибирске 4–5 ноября 2017 года», — сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.
Ранее в Следственном комитете рассказывали, что этой рассылкой заинтересовались областная полиция и ФСБ. Они вычислили авторов сообщений и нашли в их квартирах более 20 бутылок с зажигательной смесью (так называемым «коктейлем Молотова»), рации, ножи, гладкоствольное оружие и патроны к нему. Точное число подозреваемых следователи тогда не раскрывали.
Сейчас обвиняемые начинают знакомиться с материалами уголовного дела. Двое из них сейчас в СИЗО, ещё один — под подпиской о невыезде. В зависимости от роли каждого, мужчины обвиняются в приготовлении к массовым беспорядкам и в пособничестве беспорядкам.
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