Трём новосибирцам предъявили обвинение за рассылку в мессенджере

Следователи предъявили обвинение трём новосибирцам, которые призывали к массовым беспорядкам в День народного единства.

ngs.ru: последние новости

Новосибирский адвокат переоформил на себя чужие квартиры: теперь он пойдёт под суд

Угрожали отрезать пальцы: двое подростков пошли под суд за вымогательство денег у знакомых

Бывшего чиновника мэрии отдали под суд за попытку обмануть УК на 5 миллионов