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Жителя Таиланда приговорили к смертной казни за убийство семи человек
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Жителя Таиланда приговорили к смертной казни за убийство семи человек 

360tv.ru 2 часа назад
В Таиланде 28‐летнего местного жителя Иборохема Сунгайбару приговорили к смертной казни за убийство семи человек.
По данным сайта «Мир 24», в сентябре 2013 года в поселке Бан Кортор осужденный убил трех рейнджеров и ранил одного человека. Месяцем ранее он угнал автомобиль, а в феврале 2014 года напал на мирных жителей и буддийских монахов. В результате атаки семеро пострадали, а четверо были убиты.
В начале июня в Свердловской области по пути на работу пропала без вести 31‐летняя жительница поселка городского типа Бисерть. Уточняется, что в свое время в окрестностях поселка орудовала красноуфимская маньячка Ирина Гайдамачук, убившая 17 пенсионерок, но пока нет никаких данных о появлении нового серийного убийцы.
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