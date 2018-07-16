Жителя Таиланда приговорили к смертной казни за убийство семи человек

Таиланде 28‐летнего местного жителя Иборохема Сунгайбару приговорили к смертной казни за убийство семи человек.

По данным сайта «Мир 24», в сентябре 2013 года в поселке Бан Кортор осужденный убил трех рейнджеров и ранил одного человека. Месяцем ранее он угнал автомобиль, а в феврале 2014 года напал на мирных жителей и буддийских монахов. В результате атаки семеро пострадали, а четверо были убиты.