В Таиланде за два дня вынесли несколько смертных приговоров

БАНГКОК , 17 июл — РИА Новости . Два смертных приговора по двум уголовным делам вынесены судами Таиланда в понедельник и вторник, сообщает Третий национальный телеканал Таиланда.

В понедельник уголовный суд первой инстанции провинции Паттани вынес смертный приговор исламскому боевику одной из сепаратистских организаций, действующих на юге страны, в деле об убийстве семи человек во время организованных вооруженных нападений на военнослужащих и гражданских лиц. Осужденный имеет право обжаловать приговор в апелляционном, а затем в верховном суде.

Во вторник апелляционный суд провинции Каласин подтвердил смертный приговор суда первой инстанции в отношении бывшего сотрудника администрации одного из районов провинции по обвинению в изнасиловании и убийстве в 2015 году 18-летней девушки, жившей с ним в одной деревне. Мужчина сбил мотоцикл, которым управляла потерпевшая, избил ее и затем изнасиловал. Девушка скончалась от побоев.

Тремя днями ранее, 13 июня, апелляционный суд Бангкока утвердил смертный приговор гражданину Испании , обвиненному в похищении, пытках и убийстве своего соотечественника, а также попытке сокрыть тело убитого в 2016 году.

Смертная казнь является высшей мерой наказания в Таиланде, однако в течение девяти лет, с 2009 года по июнь 2018 года, смертные приговоры не приводились в исполнение. 18 июня в Бангкоке был казнен 26-летний мужчина, приговоренный к смертной казни за убийство, совершенное в 2012 году.

За весь период существования действующего таиландского уголовного кодекса, принятого в первой версии в 1935 году, в Таиланде были казнены 332 человека. До 2003 года осужденных на казнь в Таиланде расстреливали из станкового пулемета, который приводился в действие с помощью электрической цепи, способной замыкаться от нажатия одной из нескольких кнопок, ток на которые подавался попеременно и беспорядочно. Все кнопки одновременно нажимали исполнители казни. Таким образом, никто из исполнителей и присутствовавших на казни тюремных и судебных чиновников, не мог точно знать, кто именно из исполнителей совершил выстрел, включая самих исполнителей. В 2003 году расстрел, как способ казни, был заменен в Таиланде на смертельную инъекцию.