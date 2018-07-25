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Тела мужчины и его душевнобольной матери с ножевыми ранениями найдены в квартире на севере Москвы
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Тела мужчины и его душевнобольной матери с ножевыми ранениями найдены в квартире на севере Москвы 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Фото: MosDay.ru
В квартире на севере столицы обнаружены трупы мужчины и его пожилой матери, возбуждено дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 24 июля в полицию обратилась жительница Балашихи, которая сообщила, что ее знакомые, проживающие в 3-м Нижнелихоборском проезде в Москве, с 8 июля не выходили на связь. Женщина приехала к ним домой, звонила в дверь, после чего обнаружила, что она не заперта. Заявительница испугалась и попросила помощи полиции.
«Оперативники обнаружили в квартире тела 47-летнего мужчины и его 78-летней матери. Труп мужчины лежал в спальне лицом вниз, пенсионерка лежала на кухне на боку. У обоих погибших — ножевые раны шеи. Установлено, что мужчина злоупотреблял спиртным, а его мать стояла на учете в психоневрологическом диспансере», — пояснил источник.
С места происшествия следователи изъяли четыре ножа ножа, фрагменты обоев со следами крови, бутылки из-под вина и водки, две рюмки, три керамических кувшина, зажигалку, документы и телефоны погибших. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве двух человек. Сотрудники Следственного комитета восстанавливают картину произошедшего.
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