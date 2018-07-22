На юго-востоке Москвы загорелась квартира в жилой семнадцатиэтажке 

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате пожара, произошедшего в квартире на 17-м этаже жилого дома на юго-востоке столицы, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.
"Около 00:28 мск в трехкомнатной квартире на последнем этаже 17-этажного здания по Гурьевскому проезду, дом 11, корпус 1 произошел пожар на площади 30 кв. м. В 00:57 возгорание ликвидировано", — сказали в ведомстве.
В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в результате пожара пострадали двое жильцов горевшей квартиры. Остальных жильцов дома не эвакуировали.