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300 тысяч за 5 рыбок: в национальном парке поймали браконьера с сетями
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300 тысяч за 5 рыбок: в национальном парке поймали браконьера с сетями 

ufa1.ru 51 минуту назад
Фото: ufa1.ru
За жалких 5 рыбешек мужчине светит очень большой штраф
В конце июня в национальном парке «башкирия» инспекторы оперативной группы патрулировали территорию Нугушского водохранилища и заметили рыбака, вытаскивающего из воды сети с рыбой.
Мужчина инспекторов тоже заметил и попытался скрыться, но сотрудники парка его нашли и сообщили о браконьере в полицию. Прибывшие оперативники осмотрели место происшествия, изъяли у мужчины сети и опросили очевидцев.
— Всего в сети мужчины попало 5 рыб, 2 из которых были живы на момент его поимки, их выпустили обратно в воду, — рассказали сотрудники нацпарка.
Несмотря на столь скудный улов, горе-рыбаку теперь светит очень приличный штраф и даже, возможно тюремный срок. Уголовное дело на него завели 12 июля.
За добычу рыбы запрещенным способом, а сеть относится именно к таким, да еще и на особо охраняемой заповедной зоне, мужчине могут выписать штраф от 300 до 500 тысяч рублей и даже лишение свободы сроком до двух лет.
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