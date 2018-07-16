В Югре пенсионер сел на 20 лет за бойню в садовом товариществе

Преступление было совершено 11 марта 2017 года в садово-огородном товариществе «Вихрь». По версии следствия, дачник ворвался в дом соседа, к которому испытывал неприязнь, и застрелил его из обреза. В это время на территорию садового товарищества заехал снегоход с семейной парой и малолетним ребенком. Чтобы не подпустить людей к месту преступления, подсудимый открыл по ним огонь. Пуля попала в 29-летнюю женщину. Она скончалась на месте.

Супруг женщины смог выбить ружье из рук пенсионера и связать мужчину. Затем он позвонил в полицию.

Экспертиза признала стрелка вменяемым.

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