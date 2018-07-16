Ещё
К активистам Pussy Riot допустили адвоката
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К задержанным активистам Pussy Riot допустили адвоката 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы Иван Мельников сообщил в понедельник, что к задержанным активистам Pussy Riot, которые выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу, допущен адвокат Николай Васильев.
Ранее сообщалось, что в отношении граждан, выбежавших на поле стадиона "Лужники", возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ 20.31 ("Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований") и 17.12 ("Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов").
Панк-группа Pussy Riot объявила, что четыре человека, выбежавшие на поле во время финала чемпионата мира по футболу и задержанные силами правопорядка, были участниками ее акции.
"Члены ОНК в понедельник посетили с проверкой ОВД "Лужники", где содержатся активисты Pussy Riot, которых задержали накануне, когда они выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу. Все задержанные активисты — один молодой человек и три девушки — жаловались на то, что к ним с вечера не допускают адвоката, и после вмешательства членов ОНК адвокат Николай Васильев был к ним допущен, сейчас он общается с ними", — сказал Мельников ТАСС.
Он также сообщил, что от задержанных поступили обращения с просьбой предоставить им кипяток для чая и кофе, мыло и гигиенические принадлежности. "Одна из задержанных просит предоставить ей обувь, поскольку ее туфли остались на футбольном поле", — добавил он.
По словам Мельникова, все задержанные активисты выглядели вполне бодро. "Жалоб на насилие [во время задержания] от них не поступило", — отметил ответственный секретарь ОНК.
ТАСС: последние новости
Суд на три месяца продлил домашний арест бухгалтеру Масляевой по делу "Седьмой студии" Экс-главу ГУ МЧС Тульской области будут судить за причинение ущерба бюджету в 68 млн руб. В Подмосковье двое сотрудников благотворительного фонда подозреваются в похищении человека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина371
Туринская плащаница оказалась подделкой127
Грудинин развелся67
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»375
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией98
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
03:16
Туринская плащаница оказалась подделкой
Наука и техника
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение