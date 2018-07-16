Старший инспектор Гостехнадзора Тамбовской области попался на взятках

По версии следствия, в апреле-мае этого года инспектор получал от представителя учебного учреждения деньги за беспрепятственную сдачу слушателями этого учебного заведения экзамена на право управления самоходными машинами и получение удостоверения тракториста-машиниста. Таким способом мужчина заработал более 50 тыс. рублей.

В ходе расследования правоохранители также дадут правовую оценку действиям людей, передававших взятки.