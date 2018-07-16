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Двое участников вечеринки в Москве отобрали у мужчины телефон и часы после пыток ножом и огнем зажигалки
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Двое участников вечеринки в Москве отобрали у мужчины телефон и часы после пыток ножом и огнем зажигалки 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная полиция задержала двоих подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в Останкинском районе, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, вечером 14 июля в полицию обратился 20-летний житель столицы, который попросил разыскать двоих парней, ограбивших его на вечеринке у общего знакомого в квартире на ул. Академика Королева. «Молодой человек сообщил, что неизвестные по имени Бахтияр и Александр резали его ножом и жгли пламенем зажигалки, оставив порезы и ожоги, после чего отобрали у него телефон и наручные часы и со словами „Пошел отсюда!“ и отпустили. После этого потерпевший выбежал из квартиры и обратился в полицию», — пояснил источник.
Он уточнил, что материальный ущерб составил около 18 тыс. руб.
В тот же день полицейские в Сусальном пер. задержали по подозрению в совершении преступления двоих молодых людей: 21-летнего москвича и 22-летнего уроженца Азербайджана. В отношении них возбудили уголовное дело о разбое, фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
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