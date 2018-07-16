Двое участников вечеринки в Москве отобрали у мужчины телефон и часы после пыток ножом и огнем зажигалки

Как рассказал собеседник агентства, вечером 14 июля в полицию обратился 20-летний житель столицы, который попросил разыскать двоих парней, ограбивших его на вечеринке у общего знакомого в квартире на ул. Академика Королева. «Молодой человек сообщил, что неизвестные по имени Бахтияр и Александр резали его ножом и жгли пламенем зажигалки, оставив порезы и ожоги, после чего отобрали у него телефон и наручные часы и со словами „Пошел отсюда!“ и отпустили. После этого потерпевший выбежал из квартиры и обратился в полицию», — пояснил источник.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 18 тыс. руб.