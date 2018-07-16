В Энгельсе осужден серийный похититель самоваров

Довольно необычный вор обнаружился в Энгельсе Саратовской области . 5 мая, будучи пьяным, он проник через окно в дом неизвестного ему человека. Затем похититель собрал два самовара из бронзы, два электрических самовара, пару духовых труб с серебряными мушкетами, каминные часы и скрылся. Общая стоимость похищенного составила 18 тысяч рублей.

На следующий день воришка снова решил навестить понравившийся дом. Он снова проник через окно, уже намеревался уйти с двумя самоварами, но был задержан соседом потерпевшего.