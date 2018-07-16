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В Энгельсе осужден серийный похититель самоваров
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В Энгельсе осужден серийный похититель самоваров 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Довольно необычный вор обнаружился в Энгельсе Саратовской области. 5 мая, будучи пьяным, он проник через окно в дом неизвестного ему человека. Затем похититель собрал два самовара из бронзы, два электрических самовара, пару духовых труб с серебряными мушкетами, каминные часы и скрылся. Общая стоимость похищенного составила 18 тысяч рублей.
На следующий день воришка снова решил навестить понравившийся дом. Он снова проник через окно, уже намеревался уйти с двумя самоварами, но был задержан соседом потерпевшего.
Суд приговорил 55-летнего подсудимого к 2,5 годам лишения свободы в колонии особого режима, сообщила прокуратура Саратовской области.
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