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В Подмосковье двое мужчин попытались похитить молодого человека
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В Подмосковье двое мужчин попытались похитить молодого человека 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Двое мужчин пытались похитить молодого человека, которого мать хотела отправить в реабилитационный центр на принудительное лечение, мужчины задержаны, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
Она добавила, что 10 июля в правоохранительные органы поступило сообщение от прохожих, что у дома по улице Центральная Воскресенского района неизвестные насильно посадили молодого человека в машину и уехали. Сотрудникам удалось установить местонахождение автомобиля и остановить его в Орехово-Зуевском районе. Подозреваемые задержаны, а похищенный мужчина освобожден.
По данным следствия, предварительно установлено, что мать потерпевшего позвонила в благотворительный фонд нуждающихся в реабилитации с просьбой прислать сотрудников центра, чтобы забрать ее сына на принудительное лечение, так как от добровольного лечения он отказывался.
"Возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин 1989 и 1985 года рождения, подозреваемых в похищении 38-летнего мужчины группой лиц по предварительному сговору", — сообщила Врадий.
Она отметила, что в ближайшее время будет решен вопрос о взятии подозреваемых под стражу.
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