В Подмосковье двое мужчин попытались похитить молодого человека

Она добавила, что 10 июля в правоохранительные органы поступило сообщение от прохожих, что у дома по улице Центральная Воскресенского района неизвестные насильно посадили молодого человека в машину и уехали. Сотрудникам удалось установить местонахождение автомобиля и остановить его в Орехово-Зуевском районе. Подозреваемые задержаны, а похищенный мужчина освобожден.

По данным следствия, предварительно установлено, что мать потерпевшего позвонила в благотворительный фонд нуждающихся в реабилитации с просьбой прислать сотрудников центра, чтобы забрать ее сына на принудительное лечение, так как от добровольного лечения он отказывался.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин 1989 и 1985 года рождения, подозреваемых в похищении 38-летнего мужчины группой лиц по предварительному сговору", — сообщила Врадий.

Она отметила, что в ближайшее время будет решен вопрос о взятии подозреваемых под стражу.