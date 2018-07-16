Директора оборонного завода в Смоленской области арестовали по делу о растрате 

ТАСС, 16 июля. Депутат Смоленской областной думы, директор завода композитных материалов «Авангард» Константин Горелый по решению суда арестован на два месяца. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Смоленской области.
"Суд избрал меру пресечения для директора завода «Авангард». Он заключен под стражу сроком на два месяца", — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что директора завода «Авангард» (входит в один из крупнейших ракетостроительных холдингов России — АО "Корпорация «Тактическое ракетное вооружение») задержан, на него возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Подробности мошеннических действий пока не разглашаются.
Как сообщили в пресс-службе смоленского отделения партии «Единая Россия», членство Горелого в партии приостановлено. «Если факт растраты денежных средств подтвердится, и суд признает Константина Александровича виновным, он будет исключен из партии», — уточнили в смоленском отделении партии.
Константин Горелый руководит заводом «Авангард», который расположен в городе Сафоново Смоленской области, с 2004 года. В сентябре 2013 года он был избран депутатом Смоленской областной Думы пятого созыва.