Директора оборонного завода в Смоленской области арестовали по делу о растрате

"Суд избрал меру пресечения для директора завода «Авангард». Он заключен под стражу сроком на два месяца", — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что директора завода «Авангард» (входит в один из крупнейших ракетостроительных холдингов России — АО " Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ) задержан, на него возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Подробности мошеннических действий пока не разглашаются.

Как сообщили в пресс-службе смоленского отделения партии «Единая Россия», членство Горелого в партии приостановлено. «Если факт растраты денежных средств подтвердится, и суд признает Константина Александровича виновным, он будет исключен из партии», — уточнили в смоленском отделении партии.