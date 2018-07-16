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В Нижнем Новгороде медсестру осудят за ожоги младенца
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В Нижнем Новгороде медсестру осудят за ожоги младенца 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 42-летней медсестры, обвиняемой в причинении ожогов младенцу в нижегородской больнице, сообщает следственное управление СК России по региону.
Женщина работала в отделении выхаживания недоношенных детей детской больнице №27 «Айболит» в Нижнем Новгороде. По версии следствия, 1 ноября она решила обогреть новорожденную девочку с помощью резиновой грелки. Не удостоверившись в температуре и без учета противопоказаний (наличие опрелостей или пеленочного дерматита), медсестра обернула грелку в пеленки и положила ее под тело младенца.
По данным СК, обвиняемая покинула палату, оставив девочку без присмотра. Вернувшись, медсестра обнаружила ожоги на ягодицах ребенка. Младенцу причинены телесные повреждения в виде контактного ожога II-III степени ягодиц 5% поверхности тела.
Сообщается, что медсестра никому не сообщила о своих действиях, в том числе дежурному врачу. При этом резиновая водяная грелка даже не входит в стандарт оснащения отделений патологии новорожденных и недоношенных детей.
Женщина была уволена из больницы, свою вину она полностью признает, расследование уголовного дела завершено.
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