32-летнего нижегородца будут судить за экстремистский комментарий в интернете

Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

В октябре 2016 года подозреваемый со своего телефона разместил «ВКонтакте» комментарий к видеозаписи о драке молодых людей, содержащий признаки побуждения к действиям, направленным на возбуждение ненависти, а также на унижение национального достоинства.

Свою вину обвиняемый признал. Ранее он не был судим. Нигде не работает.

Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось о том, что 37-летнего жителя Воротынца будут судить за экстремизм.