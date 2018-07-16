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32-летнего нижегородца будут судить за экстремистский комментарий в интернете
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32-летнего нижегородца будут судить за экстремистский комментарий в интернете 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.
В октябре 2016 года подозреваемый со своего телефона разместил «ВКонтакте» комментарий к видеозаписи о драке молодых людей, содержащий признаки побуждения к действиям, направленным на возбуждение ненависти, а также на унижение национального достоинства.
Свою вину обвиняемый признал. Ранее он не был судим. Нигде не работает.
Уголовное дело передано в суд.
Ранее сообщалось о том, что 37-летнего жителя Воротынца будут судить за экстремизм.
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