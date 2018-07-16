Экс-главе Богучанского района продлили срок ареста

Подозреваемый в коррупции и отстраненный от должности экс-глава Богучанского района Александр Бахтин останется в СИЗО

Решение о продлении срока ареста Бахтина принял суд. Об этом изданию Sibnovosti.ru сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю. Точный срок продления однако там назвать не смогли.

Напомним, Бахтин был задержан 9 мая, и первоначально Железнодорожный районный суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев заключения под стражу — до 8 июля.

Бахтина обвиняют в том, что он организовал в районе преступную схему и незаконно получал деньги от предпринимателей — до 10% от стоимости каждого контракта. На него заведено уже третье уголовное дело.

Кроме того, в конце июня в рамках «богучанского дела» в Томске по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан и депутат краевого Заксобрания Юрий Ефимов. По версии следствия, вместе с Бахтиным он получил взятку в 10 млн рублей от гражданина КНР за общее покровительство при лесозаготовках.

Ефимов также арестован на два месяца.

фото: boguchansky-raion.ru