Ещё
Экс-главе Богучанского района продлили срок ареста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-главе Богучанского района продлили срок ареста 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Подозреваемый в коррупции и отстраненный от должности экс-глава Богучанского района Александр Бахтин останется в СИЗО.
Решение о продлении срока ареста Бахтина принял суд. Об этом изданию Sibnovosti.ru сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю. Точный срок продления однако там назвать не смогли.
Напомним, Бахтин был задержан 9 мая, и первоначально Железнодорожный районный суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев заключения под стражу — до 8 июля.
Бахтина обвиняют в том, что он организовал в районе преступную схему и незаконно получал деньги от предпринимателей — до 10% от стоимости каждого контракта. На него заведено уже третье уголовное дело.
Кроме того, в конце июня в рамках «богучанского дела» в Томске по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан и депутат краевого Заксобрания Юрий Ефимов. По версии следствия, вместе с Бахтиным он получил взятку в 10 млн рублей от гражданина КНР за общее покровительство при лесозаготовках.
Ефимов также арестован на два месяца.
фото: boguchansky-raion.ru
sibnovosti.ru: последние новости
В Норильске мать из-за ссоры с мужем избила двухлетнего ребенка В Красноярском крае мужчине грозит пожизненный срок за жестокое убийство жены Догхантеры отравили собак в приюте в Иркутской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина376
Туринская плащаница оказалась подделкой143
Грудинин развелся70
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»376
Рабочие устроили массовую драку из‐за зарплаты45
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
03:16
Туринская плащаница оказалась подделкой
Наука и техника
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение