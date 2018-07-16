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За удары кулаком полицейского житель Саратова получил боле трех лет тюрьмы
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За удары кулаком полицейского житель Саратова получил боле трех лет тюрьмы 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Установлено, что ранее судимый 35-летний мужчина гулял нетрезвым по проспекту Энтузиастов Саратова. Заметивший его сотрудник полиции предложил проследовать в отдел для составления административного протокола. В ответ мужчина оскорбил представителя власти нецензурной бранью, а для подкрепления своих слов нанес кулаком несколько ударов по голове. В результате противоправных действий сотруднику полиции был причинен легкий вред здоровью.
Заводской районный суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
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