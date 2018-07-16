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Клинику пластической хирургии оштрафовали на миллион рублей за совершение коррупционного правонарушения
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Клинику пластической хирургии оштрафовали на миллион рублей за совершение коррупционного правонарушения 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
По постановлению прокурора Центрального административного округа г. Москвы за совершение коррупционного правонарушения привлечена к административной ответственности одна из московских клиник пластической хирургии.
Прокуратура Центрального административного округа г. Москвы в результате проведенной проверки в марте 2018 г. вынесла постановление о привлечении к административной ответственности московской клиники пластической хирургии ООО «Докторпластик» по факту совершения правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
Установлено, что главная медсестра ООО «Докторпластик» Вальковская Е. В., действуя от имени и в интересах лечебной организации и желая общего покровительства и попустительства по службе, оказания содействия в правильном оформлении распорядительных документов при проведении проверок старшим оперуполномоченным по особо важным делам 5 отдела 2 оперативной службы по контролю за легальным оборотом наркотиков УФСКН России по г. Москве Булавиной И. В., перечислила последней денежные средства в виде взятки в размере 120 т.р.
Факт передачи денежных средств от имени и в интересах Общества установлен и подтвержден материалами дела, приговором Басманного районного суда г. Москвы от 10.08.2017.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 360 Басманного района г. Москвы ООО «Докторпластик» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей.
Исполнение находится на контроле прокуратуры округа.
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