На Ставрополье осудили двух высокопоставленных представителей «РЖД»

Двое высокопоставленных представителей « РЖД » осуждены за взятку, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Невинномысский городской суд вынес приговор начальнику Минераловодской дистанции электроснабжения и его заместителю. Их признали виновными в получении взятки и использовании служебных полномочий вопреки интересам службы.

Суд выяснил, что в ноябре 2015 года представители «РЖД» потребовали взятку у подрядчика, занимавшегося демонтажем объекта пускового комплекса на станции «Овечка — Минеральные воды». Они решили поручить демонтаж своим подчинённым и заставили подрядчика перевести 599 тысяч рублей на их банковские карты.