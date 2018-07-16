На Ставрополье осудили двух высокопоставленных представителей «РЖД» 

Двое высокопоставленных представителей «РЖД» осуждены за взятку, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Невинномысский городской суд вынес приговор начальнику Минераловодской дистанции электроснабжения и его заместителю. Их признали виновными в получении взятки и использовании служебных полномочий вопреки интересам службы.
Суд выяснил, что в ноябре 2015 года представители «РЖД» потребовали взятку у подрядчика, занимавшегося демонтажем объекта пускового комплекса на станции «Овечка — Минеральные воды». Они решили поручить демонтаж своим подчинённым и заставили подрядчика перевести 599 тысяч рублей на их банковские карты.
Подсудимые не признали своей вины, но суд назначил им наказание в виде лишения свободы на 7,5 лет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, так что подсудимые имеют право обжаловать его.