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Полиция в Новокосино задержала подозреваемого в покушении на изнасилование в лифте пенсионерки
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Полиция в Новокосино задержала подозреваемого в покушении на изнасилование в лифте пенсионерки 

Агентство «Москва» 1 час назад
На востоке столицы задержан подозреваемый в попытке изнасилования пенсионерки в лифте жилого дома, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, ночью 15 июля в полицию обратилась диспетчер ГБУ «Жилищник района Новокосино», которая собщила, что из кабины лифта на ул. Новокосинская раздаются крики о помощи.
«Прибывший наряд полиции задержал на месте 29-летнего жильца дома, который в лифте пытался изнасиловать свою 56-летнюю соседку по этажу. Пенсионерке удалось избежать надругательства, а мужчина дал признательные показания», — сказал источник.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на изнасилование, фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Расследование продолжается.
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