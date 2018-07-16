Полиция в Новокосино задержала подозреваемого в покушении на изнасилование в лифте пенсионерки

Как рассказал собеседник агентства, ночью 15 июля в полицию обратилась диспетчер ГБУ «Жилищник района Новокосино», которая собщила, что из кабины лифта на ул. Новокосинская раздаются крики о помощи.

«Прибывший наряд полиции задержал на месте 29-летнего жильца дома, который в лифте пытался изнасиловать свою 56-летнюю соседку по этажу. Пенсионерке удалось избежать надругательства, а мужчина дал признательные показания», — сказал источник.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на изнасилование, фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Расследование продолжается.