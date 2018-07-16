У ярославца отобрали квартиру из-за долгов по кредиту и алиментам

Судебные приставы арестовали двухкомнатную квартиру ярославца из-за долгов по кредиту и алиментам.

Жилье оценили в 1,4 млн рублей. Мужчина не предпринял каких-либо шагов, чтобы начать выплачивать сумму, поэтому квартира ушла с молотка.

Ярославец взял крупный кредит в банке и оставил под залог свое имущество. В какой-то момент мужчина перестал вносить платежи. Тогда представители финансовой организации обратились в суд. Приставы выяснили, что мужчина также не платит несовершеннолетнему ребенку алименты. Долг только по этому пункту превысил 350 тысяч рублей.