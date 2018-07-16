По итогам прокурорской проверки за невыплату зарплат возбуждено уголовные дела 

Прокуратура Центрального административного округа г. Москвы провела проверку по факту длительной невыплаты заработной платы работникам АО «Солтекс Интернешнл».
Установлено, что руководством АО «Солтекс Интернешнл» с декабря 2017 года работникам Общества не выплачивалась заработная плата. Так, при наличии финансовой возможности мер по погашению или сокращению задолженности генеральным директором Общества не принималось. В результате размер общей задолженности составил свыше 200 т.р.
В результате, материалы проверки прокуратурой округа в порядке ст. 37 УПК РФ направлены в СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.
По результатам их рассмотрения СО по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СК РФ 25.06.2018 в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.