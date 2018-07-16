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По итогам прокурорской проверки за невыплату зарплат возбуждено уголовные дела
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По итогам прокурорской проверки за невыплату зарплат возбуждено уголовные дела 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Прокуратура Центрального административного округа г. Москвы провела проверку по факту длительной невыплаты заработной платы работникам АО «Солтекс Интернешнл».
Установлено, что руководством АО «Солтекс Интернешнл» с декабря 2017 года работникам Общества не выплачивалась заработная плата. Так, при наличии финансовой возможности мер по погашению или сокращению задолженности генеральным директором Общества не принималось. В результате размер общей задолженности составил свыше 200 т.р.
В результате, материалы проверки прокуратурой округа в порядке ст. 37 УПК РФ направлены в СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.
По результатам их рассмотрения СО по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СК РФ 25.06.2018 в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.
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