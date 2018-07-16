Рабочие устроили массовую драку из‐за зарплаты

Рабочие устроили массовую драку из‐за задержки зарплаты в Тюменской области

Пользователи соцсетей уточнили, что в ходе потасовки рабочие перевернули не только автобус, но и автомобиль одного из сотрудников предприятия.

«В потасовке приняли участие около 500 человек из компании-судбподрядчика «Ренессанс». Люди взбунтовались, поскольку им не платили зарплату. Для ликвидации происшествия на место массовой драки прибыли полицейские, пожарные и медики», — пояснил источник информагентства.