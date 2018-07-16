Рабочие устроили массовую драку из‐за зарплаты

В минувшие выходные под Тобольском (Тюменская область) на стройке нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим» из-за невыплаты заработной платы произошла массовая драка между приезжими рабочими с одной стороны и правоохранительными органами и службой безопасности компании, которой принадлежит строящийся объект, с другой. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Пользователи соцсетей уточнили, что в ходе потасовки рабочие перевернули не только автобус, но и автомобиль одного из сотрудников предприятия.
«В потасовке приняли участие около 500 человек из компании-судбподрядчика «Ренессанс». Люди взбунтовались, поскольку им не платили зарплату. Для ликвидации происшествия на место массовой драки прибыли полицейские, пожарные и медики», — пояснил источник информагентства.
10 июля в Тюмени около одного из домов на улице Олимпийской двое мужчин в результате массовой потасовки потеряли сознание. После прибытия полицейских участники драки (15 человек) разбежались.