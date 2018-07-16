Экс-премьер Пакистана оспорил вердикт по делу о коррупции в Высоком суде

Ранее Антикоррупционный суд Исламабада приговорил бывшего главу правительства Пакистана и его дочь к десяти и семи годам тюремного заключения соответственно, а также к крупным денежным штрафам. Зять экс-премьера Сафдар, также являющийся фигурантом данного дела, получил один год тюремного заключения.

Как сообщается, Шариф и его дочь добиваются отмены приговора и признания его недействительным. Кроме того, они требуют, чтобы все трое подсудимых были освобождены под залог.

В пятницу Наваз Шариф с дочерью Марьям были задержаны по прибытии в аэропорт пакистанского города Лахор из Лондона, где проходит лечение супруга экс-премьера Пакистана Кульсум.

Верховный суд Пакистана в июле прошлого года отстранил Шарифа от должности премьер-министра страны после публикации так называемого «панамского досье». Согласно досье, дети экс-премьера владели офшорными счетами на Виргинских островах, под их управлением находилась дорогостоящая недвижимость в Лондоне. Источники средств, на которые была приобретена эта недвижимость, вызвали сомнения у пакистанской юстиции, что послужило поводом для начала расследования.