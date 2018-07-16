Полиция задержала двух подозреваемых в похищении мужчины в Воскресенске 

Уголовное дело возбуждено по факту похищения мужчины в Воскресенске Московской области, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по Подмосоковью Ольга Врадий.
Как рассказала собеседница агентства, 10 июля 2018 г. случайные прохожие сообщили правоохранителям, что у дома на ул. Центральная в Воскресенске неизвестные насильно посадили мужчину в машину и скрылись. В Воскресенском районе возбуждено уголовное дело по факту похищения человека.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии по Московской области удалось установить местонахождение автомобиля и остановить его в Орехово-Зуевском районе. Подозреваемые были задержаны, а похищенный мужчина освобожден. По данному факту следственным возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин 1989 и 1985 гг. рождения, подозреваемых в похищении 38-летнего мужчины группой лиц по предварительному сговору», — сообщила О. Врадий.
По предварительным данным, накануне случившегося мать 38-летнего потерпевшего позвонила в благотворительный фонд нуждающихся в реабилитации зависимых и попросила прислать сотрудников центра, чтобы те забрали ее сына на принудительное лечение, поскольку добровольно он туда ехать не хотел.
В ближайшее время будет решен вопрос об аресте подозреваемых. Расследование продолжается.