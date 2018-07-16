Полиция задержала двух подозреваемых в похищении мужчины в Воскресенске

Как рассказала собеседница агентства, 10 июля 2018 г. случайные прохожие сообщили правоохранителям, что у дома на ул. Центральная в Воскресенске неизвестные насильно посадили мужчину в машину и скрылись. В Воскресенском районе возбуждено уголовное дело по факту похищения человека.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии по Московской области удалось установить местонахождение автомобиля и остановить его в Орехово-Зуевском районе. Подозреваемые были задержаны, а похищенный мужчина освобожден. По данному факту следственным возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин 1989 и 1985 гг. рождения, подозреваемых в похищении 38-летнего мужчины группой лиц по предварительному сговору», — сообщила О. Врадий.

По предварительным данным, накануне случившегося мать 38-летнего потерпевшего позвонила в благотворительный фонд нуждающихся в реабилитации зависимых и попросила прислать сотрудников центра, чтобы те забрали ее сына на принудительное лечение, поскольку добровольно он туда ехать не хотел.

В ближайшее время будет решен вопрос об аресте подозреваемых. Расследование продолжается.