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Пять граждан КНДР осудили за браконьерство в Приморье
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Пять граждан КНДР осудили за браконьерство в Приморье 

Дальний Восток 2 часа назад
Фото: Дальний Восток
Хасанский районный суд Приморского края вынес обвинительный приговор в отношении пяти граждан КНДР за незаконную добычу кальмара и пересечение государственной границы. Как сообщили в понедельник в прокуратуре Приморского края, всем фигурантам дела назначено наказание в виде лишение свободы с максимальным сроком до 2 лет и 3 месяцев в колонии-поселении.
Как сообщалось ранее, в июне 2017 года трое жителей Хасанского района во время морской прогулки на катере обнаружили браконьерский мотобот с пятью гражданами КНДР, достававшими установленную в акватории сеть. Мотобот с иностранцами был принудительно отбуксирован на спасательный пост общественного пляжа. В этот же день браконьеров задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
«Хасанским районным судом вынесен обвинительный приговор пяти иностранным гражданам, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, группой лиц по предварительному сговору). Один их фигурантов, являвшийся капитаном судна, также осужден по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ), — сообщает приморская прокуратура. — Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, суд назначил капитану суда наказание в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы, а его соучастникам от двух лет до двух лет и одного месяца лишения свободы».
Как было установлено в суде, экипаж иностранного судна выловил более 1,8 тыс. особей кальмара, чем причинил экологический ущерб РФ. Суд удовлетворил заявленные прокурором исковые требования и взыскал причиненный экологический ущерб с осужденных в полном объеме.
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