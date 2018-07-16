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В Уфе многодетная семья получила квартиру после вмешательства СК
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В Уфе многодетная семья получила квартиру после вмешательства СК 

ГОРОБЗОР.РУ 57 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Многодетная семья в Уфе проживала в аварийном доме с ребенком с ограниченными возможностями здоровья. Получить квартиру им удалось благодаря СК по РБ.
СК по Башкирии организовал доследственную проверку, в результате было возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).
— В ходе расследования была проведена судебная экспертиза указанного дома, заключением которой подтвержден факт, что жилье является аварийным и не подходящим для проживания. В адрес администрации города региональным управлением СКР неоднократно направлялись информационные письма о необходимости расселения жильцов дома, а после возбуждения уголовного дела следствием о существующей проблеме был проинформирован глава РБ, — сообщили в пресс-службе Следкома.
В результате многодетная семья получила ключи от новой квартиры.
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