СК возбудил дело по факту похищения человека в Воскресенском районе

В Воскресенском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по факту похищения человека, задержаны двое мужчин, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

10 июля в правоохранительные органы Воскресенского района от прохожих поступило сообщение о том, что у одного из домов по улице Центральная неизвестные насильно посадили молодого человека в автомашину и скрылись в неизвестном направлении. Автомобиль удалось обнаружить в Орехово-Зуеве . Подозреваемые были задержаны, а похищенный мужчина освобожден.

«По данному факту следственным отделом по городу Воскресенск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин 1989 и 1985 года рождения, подозреваемых в похищении 38-летнего мужчины группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 126 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что мать 38-летнего мужчины позвонила в благотворительный фонд нуждающихся в реабилитации с просьбой прислать сотрудников центра забрать ее сына на принудительное лечение, так как от добровольного лечения он отказывался.

В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.