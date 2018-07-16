Ещё
Жительница Новгородской области поблагодарила полицейских за помощь в розыске пропавшей матери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

Жительница Новгородской области поблагодарила полицейских за помощь в розыске пропавшей матери 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 36 минут назад
В адрес начальника УМВД России по Новгородской области поступило благодарственное письмо от жительницы города Пестово Зинаиды Кулешовой. В своём обращении она благодарит полицейских за помощь в розыске её пропавшей 83-летней матери. Пожилая женщина ушла из дома, когда никого из родных там не было, однако в силу состояния здоровья самостоятельно вернуться назад уже не смогла. Не обнаружив близкого человека в доме, после безуспешных поисков в округе, Зинаида Дмитриевна обратилась за помощью в полицию.
Ориентировка на розыск пожилой женщины была незамедлительно передана дежурной частью Отдела МВД России по Пестовскому району нарядам полиции райцентра. Учитывая сильное волнение дочери пропавшей, сотрудники полиции предложили Зинаиде Кулешовой сесть в служебный автомобиль и вместе с ними поучаствовать в розыскных мероприятиях.
Через несколько часов поиска пропавшая мать Зинаиды Дмитриевны была найдена на окраине города Пестово, после чего полицейские отвезли обеих женщин домой.
«Хочется отметить добросовестное выполнение своих служебных обязанностей сотрудниками полиции, высокий профессионализм, квалифицированное и бережное отношение к проблемам граждан», — так с благодарностью оценила действия полицейских Зинаида Кулешова.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Иркутянка поблагодарила полицейских, оперативно вернувших похищенную машину Полицейские разыскали 81-летнюю астраханку, с которой утратила родственную связь её племянница Полицейские вернули домой пропавшего 17-летнего астраханца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией64
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»268
Трамп разозлился на Путина из-за видео170
Россиянка облила болтливую подругу кислотой10
Глава Хорватии вступилась за Россию103
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение