Жительница Новгородской области поблагодарила полицейских за помощь в розыске пропавшей матери

В адрес начальника УМВД России по Новгородской области поступило благодарственное письмо от жительницы города Пестово Зинаиды Кулешовой. В своём обращении она благодарит полицейских за помощь в розыске её пропавшей 83-летней матери. Пожилая женщина ушла из дома, когда никого из родных там не было, однако в силу состояния здоровья самостоятельно вернуться назад уже не смогла. Не обнаружив близкого человека в доме, после безуспешных поисков в округе, Зинаида Дмитриевна обратилась за помощью в полицию.

Ориентировка на розыск пожилой женщины была незамедлительно передана дежурной частью Отдела МВД России по Пестовскому району нарядам полиции райцентра. Учитывая сильное волнение дочери пропавшей, сотрудники полиции предложили Зинаиде Кулешовой сесть в служебный автомобиль и вместе с ними поучаствовать в розыскных мероприятиях.

Через несколько часов поиска пропавшая мать Зинаиды Дмитриевны была найдена на окраине города Пестово, после чего полицейские отвезли обеих женщин домой.

«Хочется отметить добросовестное выполнение своих служебных обязанностей сотрудниками полиции, высокий профессионализм, квалифицированное и бережное отношение к проблемам граждан», — так с благодарностью оценила действия полицейских Зинаида Кулешова.