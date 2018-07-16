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На Ямале отдали под суд зарезавшего коллегу вахтовика
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Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

На Ямале отдали под суд зарезавшего коллегу вахтовика 

Уралинформбюро 38 минут назад
Фото: Уралинформбюро
На Ямале в суд направлено уголовное дело в отношении 51-летнего вахтовика из Самарской области. Он обвиняется в убийстве коллеги и похищении паспорта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
Преступление было совершено 3 мая. Работники ООО «Нова» отправились в поселок Коротчаево, чтобы оттуда на поезде поехать домой. Ждать нужно было сутки, и вахтовики заселились в гостиницу Северное сияние".
В номере обвиняемый выпивал с 27-летним коллегой. Разгорелась ссора, закончившаяся дракой. Старший мужчина покинул комнату, но спустя некоторое время вернулся за вещами. Увидев, что обидчик уснул, подозреваемый нанес ему множественные ножевые ранения в шею. Затем собрал вещи, прихватил паспорт убитого и отправился на вокзал.
Полицейские сняли вахтовика с поезда в Сургуте.
Ранее по теме: Вахтовик зарезал коллегу в ямальской гостинице
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