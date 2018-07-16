Череповчанка украла пенсию больного мужчины

За присвоение чужих денег в суде ответит бывшая начальница отделения почты . Она завладела чужой пенсией.

Преступление 36-летняя руководительница отдела почтовой связи совершила еще весной 2015 года. Тогда местный житель одной из деревень Череповецкого района оказался в больнице на лечении. Зная об этом, она изменила дату получения его пенсии и поделала подпись. В итоге пенсионер деньги получить не смог, а сумму в 12,6 тыс. рублей мошенница забрала себе.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Присвоение». Она также созналась в том, что в 2014 году взяла из кассы 14 тысяч рублей и потратила их по своему усмотрению. Как сообщает областной следственный комитет, расследование е завершено, судьбу мошенницы определит суд.