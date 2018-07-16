Ещё
Череповчанка украла пенсию больного мужчины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Череповчанка украла пенсию больного мужчины 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
За присвоение чужих денег в суде ответит бывшая начальница отделения почты. Она завладела чужой пенсией.
Преступление 36-летняя руководительница отдела почтовой связи совершила еще весной 2015 года. Тогда местный житель одной из деревень Череповецкого района оказался в больнице на лечении. Зная об этом, она изменила дату получения его пенсии и поделала подпись. В итоге пенсионер деньги получить не смог, а сумму в 12,6 тыс. рублей мошенница забрала себе.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Присвоение». Она также созналась в том, что в 2014 году взяла из кассы 14 тысяч рублей и потратила их по своему усмотрению. Как сообщает областной следственный комитет, расследование е завершено, судьбу мошенницы определит суд.
Вологда.рф: последние новости
Подозреваемого в убийстве жены разыскали в Череповце Копейка рубль бережет: на 29 тыс. рублей обманули россиян по всей стране мошенники из Вологды. Бывшего полицейского в Вологде уличили в более чем 20 взятках
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу330
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным69
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина436
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»218
Туринская плащаница оказалась подделкой353
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
00:47
Беркут напал на девочку на этнофестивале
Происшествия
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение