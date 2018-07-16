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Житель Башкирии сознался в убийстве брата спустя 13 лет
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Житель Башкирии сознался в убийстве брата спустя 13 лет 

ГОРОБЗОР.РУ 2 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В июле текущего года в правоохранительные органы обратился 50-летний житель Мелеузовского района. Как сообщает СК по Башкирии, мужчина признался, что в 2005 году убил своего брата.
Установлено, что осенью 2005 года у подозреваемого с родственником произошла ссора. В ходе конфликта мужчина ударил брата железной трубой по голове. Пострадавший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый закопал тело у себя во дворе. Год спустя мужчина перевез останки в лес и спрятал в скотомогильнике.
Следком возбудил уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Тело погибшего обнаружено и направлено на судмедэкспертизу.
— В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — прокомментировали в СК по Башкирии.
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