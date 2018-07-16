Ещё
Житель Арзамаса застрелил односельчанина и закопал тело в лесу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

Житель Арзамаса застрелил односельчанина и закопал тело в лесу 

Newsroom24 43 минуты назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.
По версии следствия, вечером 9 июня 47-летний потерпевший с двумя знакомыми из Арзамаса выехали в лесополосу за селом Медынцево на границе с Вадским районом. Там между ним и 43-летним знакомым произошла ссора, в результате которой знакомый достал из машины ружье и выстрелил в потерпевшего не менее 4 раз в грудь и голову. Затем вместе со свидетелем, которому он угрожал расправой, раздел погибшего и сбросил тело в овраг.
Через 3 дня злоумышленник взял у знакомого автомобиль, вернулся на место преступления, перевез тело погибшего к заранее выкопанной яме, где закопал.
Останки погибшего обнаружены.
Подозреваемый арестован. Свою вину он не признал.
По версии следователей, конфликт произошел из-за женщины.
Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности. Разрешение на огнестрельное оружие у него было.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось о том, что осужден 37-летний нижегородец, едва не убивший мужа своей коллеги.
Newsroom24: последние новости
Осужден 37-летний нижегородец, едва не убивший мужа коллеги по работе Нижегородская фирма незаконно вывела из России более 38 млн рублей Убийство 22-летней Оксаны Кибардиной раскрыто в Нижнем Новгороде
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»261
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией63
Трамп разозлился на Путина из-за видео
Россиянка облила болтливую подругу кислотой10
Глава Хорватии вступилась за Россию103
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение