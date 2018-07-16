Житель Арзамаса застрелил односельчанина и закопал тело в лесу

Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, вечером 9 июня 47-летний потерпевший с двумя знакомыми из Арзамаса выехали в лесополосу за селом Медынцево на границе с Вадским районом. Там между ним и 43-летним знакомым произошла ссора, в результате которой знакомый достал из машины ружье и выстрелил в потерпевшего не менее 4 раз в грудь и голову. Затем вместе со свидетелем, которому он угрожал расправой, раздел погибшего и сбросил тело в овраг.

Через 3 дня злоумышленник взял у знакомого автомобиль, вернулся на место преступления, перевез тело погибшего к заранее выкопанной яме, где закопал.

Останки погибшего обнаружены.

Подозреваемый арестован. Свою вину он не признал.

По версии следователей, конфликт произошел из-за женщины.

Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности. Разрешение на огнестрельное оружие у него было.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось о том, что осужден 37-летний нижегородец, едва не убивший мужа своей коллеги.