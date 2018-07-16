Живодеры убили кота в Свердловской области

Неизвестные расстреляли кота в коттеджном поселке под Екатеринбургом . О случившемся рассказал хозяин питомца, сообщил сайт «Дни.ру».

Местный житель сообщил сотрудникам полиции, что живодеры расстреляли его кота. От полученных травм домашнее животное погибло. Мужчина надеется, что правоохранители найдут подозреваемых и привлекут их к ответственности.