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Свердловчанин сядет в тюрьму за новогодний «подарок» бывшей жене
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Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

Свердловчанин сядет в тюрьму за новогодний «подарок» бывшей жене 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Березовский городской суд вынес приговор 55-летнему мужчине, который, не поделив загородный дом с бывшей женой, убил ее нового мужа. Бывшие супруги договорили по очереди посещать коттедж, который построили будучи в браке, но затем что-то пошло не так.
Инцидент произошел в канун Нового года. Бывшая жена обвиняемого вместе со своим новым мужем приехали 30 декабря прошлого года, чтобы провести праздники в пресловутом доме. Эта же идея пришла в голову и ее экс-супругу. Он заявил в полицию, что супружеская пара проникла в коттедж незаконно, после чего их увезли в отделение для выяснения всех обстоятельств. После недолгого разбирательства в  полиции супруги вернулись в дом, но не смогли в него попасть, поскольку подсудимый, пока пара была в отделении, забрался в дом и заперся изнутри. Новый муж даже разбил окно, но внутри дома его поджидал мужчина с ружьем: он выстрелил в своего «соперника», от чего тот умер на месте.
Сторона защиты пыталась доказать, что выстрел произошел случайно, пытаясь тем самым смягчить наказание подсудимому. Но суд отверг эту версию и признал мужчину виновным в умышленном убийстве. Подсудимому предстоит отсидеть 9 лет в колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить четверым близким убитого 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Фото: pixabay.com
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