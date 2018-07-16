В Арзамасском районе ссора из-за женщины закончилась убийством

В Арзамасском районе обнаружены останки 47-летнего мужчины, который пропал без вести 8 июня. В кратчайшие сроки полицейским удалось установить подозреваемого в убийстве и задержать его. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, мужчина вместе с двумя знакомыми выехал в лес за селом Медынцево, которое находится на границе с Вадским районом. Там между ними возник конфликт, предположительно, из-за женщины. В ходе ссоры 43-летний подозреваемый достал из багажника машины ружье и не менее четырех раз выстрелили в грудь и голову своего знакомого. От полученных ранений мужчина скончался.

Угрожая расправой свидетелю преступления, злоумышленник заставил его раздеть погибшего, затем они сбросили тело в овраг. Через три дня подозреваемый вернулся на место происшествия на автомобиле, который взял у знакомого. Злоумышленник перевез тело погибшего к заранее выкопанной яме, где и спрятал его.

Спустя некоторое время останки были обнаружены, подозреваемый задержан и заключен под стражу. Свою вину он не признает, утверждая, что не причастен к убийству. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Расследование продолжается.

Напомним, житель Вознесенского района предстанет перед судом за убийство родного брата.