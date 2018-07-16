В Подмосковье завели дело о свалке на войсковом полигоне

Главная военная прокуратура (ГВП) в понедельник сообщила о возбуждении уголовного дела из-за незаконной свалки на территории войскового полигона в Наро-Фоминском районе Московской области

В сообщении на сайте ГВП говорится, что по результатам проверки, проведенной Московской городской военной прокуратурой, установлено, что в период с 2015 по 2017 годы организованная группа, созданная коммерческим директором благотворительного фонда «Благовест», незаконно завезла и разместила на территории войскового полигона в Наро-Фоминском районе почти 500 тыс. кубометров отходов, относящихся к IV классу опасности.

Подчеркивается, что в результате этой деятельности сообщники получили не менее 39 млн рублей, но уклонились от выплаты соответствующих платежей и пошлин.

Экологический вред, причиненный окружающей среде от размещения отходов на полигоне, оценивается в не менее 4,6 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой). Материалы проверки направлены в военные следственные органы. Решается вопрос об уголовном преследовании подозреваемых.