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В Подмосковье завели дело о свалке на войсковом полигоне
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В Подмосковье завели дело о свалке на войсковом полигоне 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Главная военная прокуратура (ГВП) в понедельник сообщила о возбуждении уголовного дела из-за незаконной свалки на территории войскового полигона в Наро-Фоминском районе Московской области.
В сообщении на сайте ГВП говорится, что по результатам проверки, проведенной Московской городской военной прокуратурой, установлено, что в период с 2015 по 2017 годы организованная группа, созданная коммерческим директором благотворительного фонда «Благовест», незаконно завезла и разместила на территории войскового полигона в Наро-Фоминском районе почти 500 тыс. кубометров отходов, относящихся к IV классу опасности.
Подчеркивается, что в результате этой деятельности сообщники получили не менее 39 млн рублей, но уклонились от выплаты соответствующих платежей и пошлин.
Экологический вред, причиненный окружающей среде от размещения отходов на полигоне, оценивается в не менее 4,6 млрд рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой). Материалы проверки направлены в военные следственные органы. Решается вопрос об уголовном преследовании подозреваемых.
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