В Купчино пьяный мужчина разрезал живот своей жене

Петербурге 50-летний мужчина порезал ножом свою жену, передает АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел около 03.00 16 июня в Купчино, в парадной дома №12/100 по улице Ярослава Гашека.

По предварительным данным, супруги вместе распивали алкогольные напитки. В процессе посиделок между ними вспыхнула ссора. Мужчина схватил нож и вонзил его в живот своей 49-летней жене.

Услышав крики, соседи вызвали полицию. Нападавшего задержали. В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Пострадавшая доставлена в больницу. Врачи диагностировали у нее ранение брюшной полости с повреждением селезенки. Женщина н6аходится в тяжелом состоянии.