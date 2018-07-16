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В Купчино пьяный мужчина разрезал живот своей жене
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Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

В Купчино пьяный мужчина разрезал живот своей жене 

АиФ Санкт-Петербург 50 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге 50-летний мужчина порезал ножом свою жену, передает АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел около 03.00 16 июня в Купчино, в парадной дома №12/100 по улице Ярослава Гашека.
По предварительным данным, супруги вместе распивали алкогольные напитки. В процессе посиделок между ними вспыхнула ссора. Мужчина схватил нож и вонзил его в живот своей 49-летней жене.
Услышав крики, соседи вызвали полицию. Нападавшего задержали. В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Пострадавшая доставлена в больницу. Врачи диагностировали у нее ранение брюшной полости с повреждением селезенки. Женщина н6аходится в тяжелом состоянии.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства нападение. Полицейские выяснили, что оба супруга не работают.
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