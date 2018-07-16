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Череповчанин сознался в убийстве бывшей жены
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Череповчанин сознался в убийстве бывшей жены 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Частое употребление алкоголя стало причиной бытового конфликта, которое произошло в Череповце. Жертвой скандала стала 52-летняя женщина.
Ее тело нашли в квартире дома на улице Коллективной Череповца в прошлый четверг. Эксперты определили, что она скончалась от ножевого ранения. Подозрение сразу упало на ее бывшего мужа, который продолжал жить с ней в одной квартире.
Следственный комитет возбудил уголовное дело и объявил подозреваемого в розыск. Накануне стало известно, что беглеца нашли. На допросе он сознался в содеянном и написал явку с повинной. Оказалось, что трагедия произошла еще 9 июля. В тот злополучный вечер бывшая супруга начала упрекать мужчину в частых алкогольных возлияниях, а он ударил ее ножом.
Сейчас решается вопрос об аресте убийцы. Расследование продолжается.
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