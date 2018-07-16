Череповчанин сознался в убийстве бывшей жены

Частое употребление алкоголя стало причиной бытового конфликта, которое произошло в Череповце . Жертвой скандала стала 52-летняя женщина.

Ее тело нашли в квартире дома на улице Коллективной Череповца в прошлый четверг. Эксперты определили, что она скончалась от ножевого ранения. Подозрение сразу упало на ее бывшего мужа, который продолжал жить с ней в одной квартире.

Следственный комитет возбудил уголовное дело и объявил подозреваемого в розыск. Накануне стало известно, что беглеца нашли. На допросе он сознался в содеянном и написал явку с повинной. Оказалось, что трагедия произошла еще 9 июля. В тот злополучный вечер бывшая супруга начала упрекать мужчину в частых алкогольных возлияниях, а он ударил ее ножом.

Сейчас решается вопрос об аресте убийцы. Расследование продолжается.