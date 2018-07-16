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Свердловчанин застрелил нового избранника экс-супруги
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Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

Свердловчанин застрелил нового избранника экс-супруги 

Уралинформбюро 58 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Березовский горсуд вынес приговор 55-летнему местному жителю, признав его виновным в убийстве. Он проведет 9 лет в колонии строгого режима, а также заплатит 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Подсудимый построил с экс-супругой дом, который после развода использовался по договоренности: в будни — осужденным, а выходные туда приезжала женщина с новым мужем.
30 декабря 2017 года супруги намеревались провести в совместном жилище новогодние выходные. Несмотря на существующую договоренность, подсудимый заявил в полицию о незаконном проникновении. Женщину и ее супруга вызвали на допрос. После недолгого разбирательства их отпустили, однако попасть в дом паре не удалось: подсудимый закрылся изнутри. В ответ на попытки проникнуть внутрь мужчина выстрелил из ружья в нового избранника экс-супруги, тот скончался на месте.
В ходе судебного разбирательства сторона защиты отстаивала версию о том, что действия стрелка носили неумышленный характер, и просила переквалифицировать дело на более мягкую статью. Однако гособвинитель представил доказательства того, что совершенное деяние было именно убийством.
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