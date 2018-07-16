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В Сургутском районе осудили пенсионера-убийцу
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

В Сургутском районе осудили пенсионера-убийцу 

АиФ Югра 34 минуты назад
Фото: АиФ Югра
В суде рассмотрели дело пенсионера из Сургутского района. Он обвинялся в незаконном приобретении огнестрельного оружия, с помощью которого убил двоих. Также подсудимый покушался на убийство свидетелей, среди которых был малолетний ребенок.
Сотрудники Следственного комитета доказали вину подсудимого. Было проведено более 10 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, баллистическая, а также комплексные психолого-психиатрические. Выяснилось, что мужчина вменяемый и осознавал в момент преступления, что он делает.
Суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.
Напомним, что происшествие произошло 11 марта 2017 года в СОТ «Вихрь» Сургутского района. Мужчина поссорился с соседом по даче и 4 раза выстрелил в него. Случайными свидетелями убийства стала семья, приехавшая на снегоходе к убитому. Супруги и их ребенок оказались под прицелом разозленного мужчины. Он выстрелил в женщину и хотел расправиться с мужчиной, но тот оказал сопротивление. В ходе борьбы подсудимого удалось обезвредить.
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