В Сургутском районе осудили пенсионера-убийцу

В суде рассмотрели дело пенсионера из Сургутского района. Он обвинялся в незаконном приобретении огнестрельного оружия, с помощью которого убил двоих. Также подсудимый покушался на убийство свидетелей, среди которых был малолетний ребенок.

Сотрудники Следственного комитета доказали вину подсудимого. Было проведено более 10 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, баллистическая, а также комплексные психолого-психиатрические. Выяснилось, что мужчина вменяемый и осознавал в момент преступления, что он делает.

Суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима , сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО

Напомним, что происшествие произошло 11 марта 2017 года в СОТ «Вихрь» Сургутского района. Мужчина поссорился с соседом по даче и 4 раза выстрелил в него. Случайными свидетелями убийства стала семья, приехавшая на снегоходе к убитому. Супруги и их ребенок оказались под прицелом разозленного мужчины. Он выстрелил в женщину и хотел расправиться с мужчиной, но тот оказал сопротивление. В ходе борьбы подсудимого удалось обезвредить.