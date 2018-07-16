Россиянка облила болтливую подругу кислотой

Жительница Уфы из мести плеснула в свою лучшую подругу кислотой. Женщины разругались из-за амурных дел, передает ToDay News Ufa.

Драма разыгралась летом 2015 года. Уфимки-подружки делились своими тайнами и даже обменялись ключами от квартир. При этом одна женщина была свободна, а вторая состояла в браке. В какой-то момент замужняя дама нашла себе молодого любовника и поделилась своей радостью с подругой. Вскоре обманутый супруг узнал об изменах женщины и развелся с ней.

Уфимка решила, что это подруга из зависти выдала ее тайну. Воспользовавшись ключами от чужой квартиры мстительная товарка проникла в жилье знакомой и плеснула на нее кислотой. Пострадавшая несколько месяцев пролежала в больнице. У неё было обожжено 70% тела.